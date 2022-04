Spara e uccide il vicino di casa perché infastidita dall’abbaiare del cane: l’omicidio ripreso in diretta in un video

Un’anziana donna ha ucciso il vicino di casa perché infastidita dal cane che abbaiava: i vicini hanno ripreso il momento degli spari e pubblicato il video in rete

Un video di due minuti è diventato virale dopo essere stato pubblicato su whatsapp. Le immagini raccontano una terribile scena accaduta alle otto di questa mattina a Treviglio, nel milanese. “Gigi”, pensionato di 62 anni, è stato ucciso a colpi di pistola da Silvana Erzembergher, un’anziana vicina di casa con la quale le liti erano molto frequenti

La donna dopo avere sparato passeggia avanti e indietro, con la pistola ancora nella mano destra, poi si ferma a distanza di qualche metro a guardare le conseguenze del suo gesto: sul pavimento condominiale, a terra, privo di vita c’è Luigi Casati e la moglie Monica Leoni, di 57 anni, ex impiegata, scesa dall’appartamento al terzo piano perché aveva sentito gli spari, che accarezza la schiena del marito con una mano e con l’altra stringe il loro cagnolino.

Il filmato descrive l’orrore di un gesto che non ha giustificazione alcuna, un uomo di 62 anni ucciso a colpi di pistola dalla vicina di casa con la quale le liti erano molto frequenti. Chi la riprende dice di avere chiamato i carabinieri: “Questa è pazza”, esclama, sconvolta. E un uomo grida verso l’omicida: “Sei una cogliona”, e poi lo ripete una seconda volta.

A infastidire Erzembergher anche stamattina, come altre volte, sarebbe stato il cagnolino a cui Casati era tanto legato, che tiene in braccio nelle foto sui social. La donna cerca qualcosa nella borsetta bianca, forse i proiettili per ricaricare, e poi guarda verso i vicini di casa che la stanno filmando.