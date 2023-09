Stati Uniti pronti ad inviare missili a lungo raggio Atacms a Kiev, ma potrebbe essere una nuova “Pearl Harbor”

Gli Stati Uniti quasi certamente invieranno all’Ucraina con la prossima fornitura di armi i missili a lungo raggio Atacms

Lo riporta l’Abc citando alcune fonti, secondo le quali potrebbero essere inseriti nel prossimo pacchetto di aiuti anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa. Gli Atacms hanno una gittata fino a 190 miglia, a seconda della versione, il dispiegamento di questi missili potrebbe consentire all’Ucraina di raggiungere obiettivi quasi quattro volte più lontani rispetto ai razzi attualmente forniti per i suoi sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità fabbricati negli Stati Uniti, di fatto colpire il territorio russo.

Una possibilità che quasi sicuramente il regime di Kiev, conoscendo il loro modus operandi, metterà in atto, anche se hanno promesso che agli americani che non li lanceranno in territorio russo. Se ciò accadesse potrebbe essere una nuova “Pearl Harbor”, ovvero il “casus belli” che Mosca aspetta per rispondere esattamente come gli Usa fecero con il Giappone nella seconda guerra mondiale, risposta che costrinse i nipponici alla resa incondizionata.