Stop ai “Rave Party”, ministro Piantedosi: “confisca dei mezzi di trasporto e di tutti i materiali”

Rave Party, Il nuovo ministro dell’Interno Piantedosi proporrà di al Consiglio dei ministri la confisca dei mezzi di trasporto e di tutti i materiali: un provvedimento che a suo dire servirà da deterrente per fermare i megaraduni non autorizzati

Sarebbero tremila i partecipanti tra cui molti stranieri, che hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino, zona Cittanova, dove si tiene un grande rave party di Halloween. L’evento “Witchtek” è stato segnalato ieri sera da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l’intenzione è quella di rimanere fino a martedì.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave party e liberare l’area al più presto. Ma il fatto l’evento ha innescato la reazione del ministro dell’Interno Piantedosi che domani, porterà in Cdm, per un primo esame, una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.

Nello specifico, il ministro propone il sequestro immediato e confisca dei mezzi e di tutto il materiale utilizzato. Il sequestro e la confisca di auto, pullman, camion utilizzati per portare migliaia di persone ai rave e di tutto il materiale utilizzato – secondo Piantedosi – apporterebbe un danno economico consistente ai partecipanti e agli organizzatori dei rave che sarebbero contestualmente denunciati e perseguiti e sarebbe un potente deterrente contro l’organizzazione di questi eventi nei confronti dei quali il nuovo ministro dell’Interno annuncia tolleranza zero.

Il provvedimento appare come la risposta del centrodestra, al governo uscente, nei mesi scorsi infatti, aveva fortemente criticato l’atteggiamento della ex ministra dell’Interno Lamorgese nei confronti degli organizzatori ad altri rave party, come quello di Viterbo, nel quale si erano contate anche alcune vittime.