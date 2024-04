Strage di Israele a Rafah: almeno 18 bambini uccisi tra le 22 vittime di una serie di raid aerei

L’esrcito israeliano ha fatto una nuova strage di bambini a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza

Secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, ci sono almeno 18 minori tra le 22 vittime di una serie di attacchi aerei e di artiglieria condotti nella notte dalle forze israeliane nella città palestinese. Fonti ospedaliere dicono che in uno dei raid sono rimasti uccisi 13 bambini e due donne appartenenti alla stessa famiglia. In un altro raid sulla città sono rimasti uccisi una coppia e il loro bambino di tre anni. Nella notte tre civili erano rimasti uccisi in un raid contro un’abitazione nel campo profughi di Shaboura.

Secondo il ministero della Salute palestinese sono 34.097 gli abitanti della Striscia di Gaza rimasti uccisi e 76.980 i feriti dal 7 ottobre scorso. Lo riporta il Times of Israel.