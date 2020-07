Tennis. Al via il Campionato D1 maschile: la Tennis Club Sciacca domenica in campo

Al via domenica 19 luglio, alle ore 10, il Campionato di Serie D1 maschile per i ragazzi del Tennis Club Sciacca, che, dopo lo stop forzato a causa del lockdown, sono pronti a scendere in campo

30 Le squadre in gara divise in dieci da 3 ciascuno, raggruppate, in considerazione delle restrizioni post-Covid, secondo criteri di viciniorietà.

Due le gare del girone: per la formazione del Presidente Vincenzo Sclafani.

Calendario D1:

19 luglio ore 10: TC SCIACCA – C.T SALEMI

26 luglio ore 10: C.T. PALERMO – T.C. SCIACCA

Le prima classificata di ogni girone disputeranno un incontro con formula andata e ritorno, per la promozione in C (2 e 9 agosto).

La squadra, capitanata da duo Sclafani/Colletti, potrà contare su Domenico Caracappa e dai quindicenni Mattia Ianni e Andrea Grammatico provenienti dal vivaio della Scuola Tennis Sciacca.

Sarà un campionato breve, ma sicuramente più difficile ed impegnativo.

Un girone che ci impone una bassissima percentuale di errori. La stagione, è troppo corta e quindi particolarmente complicata. In questa fase scendiamo in campo con l’obiettivo principale della permanenza nella categoria e l’ambizione di raggiungere la massima serie. Vedremo. Nel tennis tutto può succedere».

Vogliamo ringraziare nuovamente tutti gli amici sponsor che supportano tutte le squadre del circolo.

Il Tennis Club Sciacca disputerà tutti i match in casa presso il T.C. MENFI