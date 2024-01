Termini Imerese (PA). Perde il controllo della moto cade sull’asfalto e muore: 39enne lascia la moglie e tre figli

Era in gruppo insieme ad altri motociclista per passare una domenica spensierata ma per un 39enne la passeggiata si è trasformata in tragedia

L’incidente stradale è accaduto nella mattinata di oggi nell’area industriale di Termini Imerese, a pochi chilometri da Palermo. La vittima è Massimiliano Arduo di 39 anni, che lascia la moglie e tre figli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla alla guida di una Yamaha T-Max per una passeggiata insieme ad un gruppo di motociclisti, quando, per cause in corso di accertamento, in prossimità di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri motociclisti che si trovavano con e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno provato a rianimare il 39enne ma inutilmente. I rilievi ricostruire la dinamica sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Termini e al termine degli accertamenti e dopo l’ispezione del medico legale la salma è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.