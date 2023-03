Terremoto. Scossa di magnitudo 4.6. in Molise con epicentro a Montagnano (Campobasso). Scuole chiuse

Una forte scossa di t erremoto di magnitudo 4.6, ha colpito nella tarda serata di ieri il Molise con epicentro a Montagnano (Campobasso). Scuole chiuse

Il sisma di magnitudo di 4.6,con epicentro a 2 chilometri a ovest di Montagano (Campobasso), ad una profondità di 23 chilometri, è stato registrato dall’Ingv alle 23.52 di ieri martedì 28 marzo. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, fa sapere la Protezione civile, ma sono arrivate centinaia di chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per avere informazioni, ma nessuna richiesta di soccorso.

Non è la prima scossa registrata in Molise, da alcuni giorni sono state avvertite diverse scosse di terremoto di lieve entità, ma ravvicinate. La più forte, di magnitudo 3.1, era stata registrata ieri (martedì) con epicentro a Sant’Elia a Pianisi (sempre in provincia di Campobasso).

Non si segnalano comunque danni ma tanta paura e centinaia di persone in strada e a Campobasso le scuole resteranno chiuse per verifiche tecniche. Scuole chiuse anche in tutti i Comuni dell’epicentro e anche in alcuni paesi del Fortore Molisano, già colpiti dal terremoto di San Giuliano di Puglia, dove la scossa è stata avvertita nitidamente e dove, nel 2002, nel crollo di una scuola elementare morirono 27 bambini e una maestra.

La scossa è stata avvertita in modo particolare nei Comuni di Montagano, Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Ma è stata sentita in tutta la regione e anche in Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio.