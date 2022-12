Torna a salire il prezzo del gas: A novembre le bollette sono aumentate del 13,7%

A novembre le tariffe energetiche tornano a salire del 13,7% , il calo del mese di ottobre del -12,9% è stato annullato

Era prevedibile che l’abbassamento delle temperature avrebbe comportato l’aumento dei consumi e sia sa, più sale la domanda e più sale il prezzo, regola che vale per qualsiasi tipo di prodotto. Aumentano le bollette del gas per le famiglie ancora in tutela, che spenderanno nell’anno circa 1.740 euro, il 63,7% in più dell’anno precedente.

Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano per la famiglia tipo in tutela per i consumi del mese di novembre si registra una crescita del 13,7% rispetto al mese scorso.

Lo comunica l’Arera, sottolineando che per il mese di novembre il prezzo della materia prima gas (CmeMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è fissato in 91,2 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno (compreso tra il 1 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022) è di circa 1.740 euro, in aumento del 63,7% rispetto ai 12 mesi precedenti (1 dicembre 2020 – 30 novembre 2021).