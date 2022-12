AIEA avverte: “L’Iran ha materiale per creare più di una bomba nucleare”

“Oggi l’Iran possiede abbastanza materiale nucleare per costruire più di una bomba, anche se non vuol dire che la stia davvero realizzando”, lo ha detto il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, intervenendo ai Med Dialogues a Roma.

Il diplomatico argentino di origini italiane ha ricordato che dal 23 febbraio 2021: “la Aiea non ha più potuto fare verifiche e controlli, e i nostri equipaggiamenti di sorveglianza sono stati disinstallati” in Iran.

“L’AIEA continua a lavorare per controllare l’uso di materiali nucleari da parte dell’Iran. Forniamo al Paese ogni opportunità per chiarire i nostri dubbi che emergono e per presentare le informazioni mancanti”, ha aggiunto il funzionario.