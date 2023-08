Toronto, Jannik Sinner si sbarazza dell’americano Tommy Paul in due set, con un doppio 6-4 e conquista la finalissima

Sinner ha confermato le attese e ha conquistato il pass per la finalissima del Masters 1000 di Toronto

Jannik Sinner, in semifinale si è sbarazzato di Tommy Paul con un doppio 6-4, 6-4, conquistando così il diritto a disputare l’ultimo atto del torneo. Una gara solida quella dell’altoatesino che ritorna a giocarsi una finale di un Masters 1000 dopo circa quattro mesi (Miami).

Sinner sulla strada incontrerà De Minaur, numero 18 al mondo, alla prima finale in un Masters 1000 della sua carriera. I precedenti sono tutti a favore di Sinner che, in quattro occasioni, ha sempre portato a casa la vittoria. Per l’azzurro si tratta della quarta finale in un 1000 della sua giovane carriera. Dopo tre sconfitte, cerca il primo acuto.

Sentire la pressione è un privilegio. È stato bello giocare in un campo così importante contro un avversario così forte – spiega – Sono soddisfatto per come ho reagito a ogni break subito, soprattutto quando ho servito per il match. Sono contento in generale per la partita che ho giocato. De Minaur? Alex è un giocatore incredibile e lo ha dimostrato questa settimana. Ci siamo affrontati tante volte e sappiamo cosa attenderci l’uno dall’altro. Sarà una grande partita”, le sue parole riportate da Sky Sport. L’inizio della finalissima è in programma alle 22:00 di oggi.