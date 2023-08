Tragedia a Troina, nello scontro tra 2 auto muore una 32enne, gravissimo il marito, illesa la loro bimba di 4 anni

Un terribile incidente con tre auto coinvolte, muore una donna di 32 anni che lascia una bimba di cinque anni. Gravissime le condizioni il marito

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 sulla statale 575, nel cosiddetto “rettilineo di San Paolo”, a una decina di chilometri di distanza da Troina. La vittima è Maria Rita Gravagna di 32 anni, originaria di Giarre, mamma di una bambina di 4 anni, rimasta quasi illesa.

Secondo quanto al momento ricostruito, ma la dinamica è in corso di accertamento, ad innescare lo scontro sarebbe stata una vettura che procedeva a velocità elevata in direzione Troina e che si è scontrata frontalmente con l’auto sulla quale viaggiava la vittima con i familiari, che stava sopraggiungendo in senso opposto. Coinvolta nell’incidente anche l’auto che si trovava dietro a quest’ultima i cui occupati sono rimasti lievemente feriti.

Nel violentissimo scontro, Maria Rita Gravagna è morta sul colpo, mentre il marito di 41 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso. Miracolosamente solo ferita lievemente la loro figlioletta di 4 anni, che comunque è stata portata in ospedale. Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, anche il guidatore della vettura, che avrebbe invaso la corsia opposta. Gli altri due feriti viaggiavano su altre due vetture. Si tratterebbe di un altro troinese di 53 anni e di una catanese di 48.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Adrano e Nicosia e diverse ambulanze del 118, oltre ai carabinieri della stazione di Troina, diretti dalla compagnia di Nicosia che si sono occupati dei rilievi.

Maria Rita Gravagna era un giovane donna amata e rispettata dall’intera comunità: sposata da sette anni, che lascia una bimba di cinque anni. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo di Mariarita: “Non ci sono parole per spiegare certe tragedie, proteggi i tuoi cari da lassù e dai tanta forza a tua mamma, io posso solo starle vicino ma servi comunque tu”, scrive Tiziana.