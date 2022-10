Tragedia sulla A4. Pulmino con disabili tampona un camion: 6 i morti, gravissima una donna

È di sei morti e una donna in gravissime condizioni il bilancio provvisorio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi

È accaduto poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste. Secondo quanto al momento ricostruito, un pulmino su cui viaggiavano sette persone, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un autoarticolato.

Nel terribile impatto sei persone, tra cui l’autista, Massimo Pironi, sindaco di Riccione dal 2009 al 2014 ora in pensione e cinque ospiti dell’associazione Centro 21 di Riccione, con sindrome di Down. Il gruppo era in delegazione e stava andando in Friuli per presentare alcune iniziative per la tutela delle persone affette dalla sindrome di Down. La settima persona a bordo, una donna, è stata estratta viva dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata trasportata all’ospedale di Mestre, ma le sue condizioni sarebbero disperate.

La sindaco di Riccione, Daniela Angelini, ha proclamato il lutto cittadino per le sei vittime che ha coinvolto l’associazione Centro21, una notissima onlus del territorio che, da quasi trent’anni si occupa di assistenza a persone con la sindrome di Down. Il Comune ha deciso di annullare i festeggiamenti per il centenario della città, che sarebbero dovuti cominciare in serata. Annullato anche il concerto di Ron in programma questa sera.

.