Attentato in Crimea: esplode un camion bomba, in fiamme il ponte che collega la penisola alla Russia

Si tratterebbe di un attentato alla più importante infrastruttura strategica, il ponte che collega la Crimea con la Russia, al momento gli archi che sostengono il ponte sono intatti, ma il traffico è stato sospeso

Il ponte di Crimea:

La versione ufficiale dei russi: L'incendio si è verificato alla coda di un treno merci.

La versione non ufficiale:

Il treno con dei munizioni militari da Krasnodar verso Crimea. Gli esplosivi piazzati sul treno stesso. Una parte del ponte è crollata. pic.twitter.com/6FHDTOH6jQ — Vadym 🇺🇦🌐🇮🇹 (@Alpenmobel) October 8, 2022

Se fosse confermato che si tratta di un attentato la reazione di Mosca potrebbe essere imprevedibile, ma dalle prime notizie arrivate pare che non possa esserci altra spiegazione. L’esplosione sarebbe stata causata da un camion-bomba che ha a sua volta innescato le fiamme sulle cisterne piene di carburante che transitavano sulla parte ferroviaria del ponte. L’esplosione ha interrotto i collegamenti fra la penisola di Taman, nel territorio di Krasnodor in Russia e la penisola di Kerc in Crimea, territorio annesso dalla Russia dopo l’invasione del 2014.

Il doppio ponte, ferroviario e automobilistico, con i suoi 18,1 chilometri è il più lungo di Russia ed Europa. Progettato dopo l’annessione, è stato inaugurato dal presidente Vladimir Putin, il 23 dicembre 2019.