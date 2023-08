Tragedia sulla Ss 385 a Mineo: nello scontro tra due auto tre agenti di polizia penitenziaria sono morti

Tre gli agenti della polizia penitenziaria sono morti in un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri

È accaduto ieri, 19 agosto, poco dopo le 16, sulla SS385, all’altezza del chilometro 34+200 della Catania-Caltagirone. lungo un rettilineo, nel territorio di Mineo. Le vittime sono Gianluca Barbanti di 38 anni, Giuseppe Spampinato di 49 anni e Piero Tatoli di 48 anni, originario di Bitonto in Puglia tutti agenti della polizia penitenziaria che prestavano servizio nel carcere di Piazza Lanza a Catania.

Secondo una prima ricostruzione, le tre vittime che viaggiavano a bordo di una Peugeot 208, avevano appena terminato il turno di servizio e si stavano recando alla festa patronale di Mineo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con una una Lancia Delta guidata da un 23enne che proveniva dalla direzione opposta. L’urto è stato violentissimo e Giuseppe Spampinato e Giovanni Barbanti sono morti sul colpo, mentre Piero Tatoli è rimasto ferito gravemente. Ferito anche il 23enne alla guida della Delta.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma gli uomini del 118 nulla hanno potuto fare per Spampinato e Barbanti, morti sul colpo, mentre per Tatoli le cui condizioni erano disperate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo. Il 23enne invece è stato ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Barbanti era sposato e padre di un figlio, con un secondo in arrivo. Spampinato era sposato e padre di un bambino, amante dei cani, il suo hobby era un allevamento amatoriale di pastori tedesco. Anche Tatoli, 48 anni, era sposato e padre di un figlio.

Per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palagonia. In segno di lutto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti per il patrono.