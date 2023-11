Tregua Striscia di Gaza: oggi nuovo scambio di ostaggi e prigionieri, ma Israele accusa Hamas di avere violato gli accordi

La fragile tregua regge ed per oggi le parti hanno annunciato un nuovo scambio, ma Israele ieri ha accusato Hamas di avere violato l’accordo rilasciando una bambina (nella foto) senza la madre

Oggi, nel terzo giorno di tregua, dovrebbe concretizzarsi il terzo scambio di ostaggi di Hamas con prigionieri palestinesi, mentre centinaia di camion che trasportano aiuti umanitari continuano ad entrare nella Striscia di Gaza, che da sette settimane è assediata e devastata dagli intensi bombardamenti israeliani come rappresaglia per l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

L’ufficio del primo ministro israeliano ha ricevuto la lista degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi da Hamas. Lo riportano i media, spiegando che il governo si è già attivato mettendo al corrente le famiglie delle persone che saranno liberate oggi. Ma non tutto è andato secondo gli accordi, ieri una bambina è stata rilasciata senza la madre.

Da Israele sono subito partite le accuse ad Hamas che ha violato i termini dell’accordo raggiunto per la liberazione di 50 ostaggi israeliani in quattro giorni in cambio di una tregua e della scarcerazione di detenuti palestinesi nel rapporto di uno a tre. Lo riferiscono le autorità israeliane riferendosi al fatto che Hamas ha rilasciato la 13enne Hila Rotem senza la madre Raya, che resta nelle mani dei rapitori. La bambina è stata accolta nelle scorse ore dallo zio. “Hila sta tornando a casa senza sua madre Raya, che rimane prigioniera. Hamas ha gravemente violato l’accordo e ha separato madre e figlia”, si legge in una nota delle autorità israeliane rilanciata dal sito di notizie Walla.