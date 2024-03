Trump a valanga in Missouri prende l’88% dei voti e vince anche la convention in Michigan

Nelle primarie del partito repubblicano in Missouri Nikki Halei si ferma al 12% ed è letteralmente asfaltata da Trump

Il tycoon ha ottenuto ha vinto a valanga i caucus del partito repubblicano in Missouri conquistando altri delegati necessari a conquistare la nomination repubblicana per la Casa Bianca. Donald trump ha ottenuto l’88% dei voti, una vittoria facile come previsto, contro circa il 12% di Nikki Halei. L’ex presidente si è aggiudicato anche la convention del partito in Michigan dopo aver vinto le primarie martedì.

Ormai, a meno si eventi imprevedibili è chiaro che i candidati alle presidenziali di novembre saranno Donald Trump e Joe Biden e secondo l’ultimo sondaggio del New York Times/Siena il 48% degli americani voterebbe per il tycoon. La percentuale di americani che voterebbero l’attuale presidente è al 43%, mentre coloro che “disapprovano fortemente” Biden ha raggiunto il 47%, la più alta mai registrata dai sondaggi del Nyt. Più del doppio degli elettori ritiene che le politiche di Biden li abbiano danneggiati e la maggioranza ritiene che l’economia sia in pessime condizioni. Infine solo un elettore su quattro ritiene che gli Usa si stiano muovendo nella giusta direzione.

Lo ha stabilito