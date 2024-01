Trump risponde all’ironia di Zelensky che lo ha invitato a Kiev: “Conosco te e Putin e eviterò la guerra mondiale”

“Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica”

Queste le parole di Donald Trump che sono palesemente una risposta alle affermazioni ironiche del presidente ucraino. Zelensky intervistato dal canale britannico Channel 4 News , ha risposto ironicamente: “Trump ha un piano di pace? Allora lo invito a Kiev”. Il tycoon alla Cnn ha detto di poter far finire la guerra in 24 ore “dicendo una cosa a Putin e una a Zelensky” e il presidente ucraino ha risposto con l’ironia, che sicuramente non distenderà i rapporti con colui che molto probabilmendte sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. I rapporti tra i due leader sono difficili da quando nel 2019 l’allora presidente Usa gli chiese di indagare sul suo oppositore Joe Biden e su suo figlio, oltretutto Trump, ha assicurato che eviterà la terza guerra mondiale e come se non bastasse, ha lodato il premier Ungherese Viktor Orban, non proprio un amico di Kiev, definendolo un grande leader europeo.

Zelensky ha punzecchiato l’ex presidente Usa Donald Trump, che ha detto che, se eletto, risolverebbe la guerra tra Ucraina e Russia in sole 24 ore. Il giornalista di Channel 4 News ha chiesto al presidente ucraino cosa risponderebbe su questa affermazione se lo potesse incontrare: “Può darsi che si tratti solo di una affermazione politica, e lo capisco perché è tempo di elezioni. Ma se ha una soluzione, devo sapere qual è”, ha spiegato lanciando anche l’invito a Kiev al tycoon.

Vi siete parlati? “No, solo prima della guerra, ho visitato anche gli Usa e abbiamo dialogato con lui e il suo team. Il periodo però era un altro”. Lo inviterebbe a Kiev? “Con piacere”, la replica del presidente ucraino, che rivolge quindi un messaggio diretto al candidato alle prossime elezioni presidenziali in Usa: “Se sa come fermare la guerra in 24 ore la invito in Ucraina, a Kiev. Credo sia abbastanza per un invito in qualsiasi giorno. Del resto, chi lo può sapere? Forse Donald Trump – commenta – ha davvero qualche idea, una idea reale, e possiamo condividerla. Voglio dire, non possiamo mantenere il segreto con i nostri popoli su come fermare la guerra”, ha concluso Zelensky.