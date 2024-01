Premier Fico: “Slovacchia porrà il veto sull’adesione di Kiev alla Nato, perché è la base per terza guerra mondiale”

Il premier slovacco Robert Fico si è detto contrario all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, sul quale intende porre il veto per evitare la terza guerra mondiale

Lo ha detto ieri in un’intervista alla radio slovacca. Mercoledì prossimo il premier slovacco si recherà a Uzgorod, in Ucraina, dove incontrerà il suo omologo Denys Shmyhal e gli consegnerà la lista di aiuti umanitari che la Slovacchia è disposta a fornire agli ucraini. “Gli dirò che sono contrario all’adesione dell’Ucraina alla Nato, che porrò il veto e la bloccherò perché è la base per la Terza guerra mondiale e nient’altro”, ha dichiarato Fico, contrario anche alla fornitura di armi e munizioni al Paese in guerra con la Russia.

Fico ha descritto l’Ucraina come un Paese corrotto in cui gli aiuti occidentali vanno persi e ha affermato che gli sforzi di Kiev per liberare il territorio occupato dalla Russia sono del tutto irrealistici. “L’Ucraina non è un Paese sovrano e indipendente, è sotto l’influenza assoluta degli Usa – ed è qui che l’Ue commette un errore enorme non mantenendo una visione sovrana dell’Ucraina ed essendo d’accordo solo con ciò che dicono gli Usa”. Secondo il premier slovacco, la guerra deve finire con un compromesso che sarà “molto doloroso per entrambe le parti”.