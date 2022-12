Tutti i Capodanno in Sicilia. Sergio Friscia, Francesco Gabbani, Giusy Ferreri, Negramaro e Renzo Arbore: ecco dove

Mancano pochi giorni a Capodanno e in Sicilia sono stati organizzai concerti in diverse città con artisti di grande livello nazionale: ecco le piazze più importanti

Il conto alla rovescia è partito, molti si sono organizzati in casa con amici e parenti, ma c’è gente che ama festeggiare l’ultima notte dell’anno in piazza tra la folla festosa e quest’anno pare che il meteo sarà particolarmente clemente. Ecco dunque gli spettacoli organizzati nelle principali piazze delle città siciliane.

Capodanno a Palermo

In piazza Politeama ci sarà uno spettacolo presentato dall’attore e conduttore televisivo e radiofonico Sergio Friscia in accoppiata con il cantante Francesco Gabbani. Previsto anche l’esibizione di tanti altri artisti e cantanti locali che animeranno lo spettacolo fino alla mezzanotte.

Soddisfatto il sindaco Roberto Lagalla: “L’Amministrazione – dichiara – sta mettendo in campo tutto ogni sforzo possibile per donare alla Città momenti di svago, spettacolo e socialità durante le festività di fine anno. Di tutto questo devo ringraziare l’Assessorato alla Cultura che ha coordinato le attività e fatto rete insieme a tutte le realtà e associazioni di categoria che hanno dato un significativo contributo per organizzare manifestazioni in tutti i quartieri della città e, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, adesso torna un momento tanto atteso del concerto in piazza”.

Capodanno a Catania

Tanti spettacoli tutti con ingresso libero: previste quattro serate che animeranno il quadrilatero più suggestivo del barocco cittadino, con il palco montato di fronte alla fontana dell’elefante e la musica di artisti quasi tutti siciliani. Si è iniziato ieri sera 28 dicembre con l’esibizione di Lello Analfino e L’Elfo, il 29 Mario Venuti , Babil On Suite, Brando Madonia, il 30 The Kolors, Roberta Finocchiaro, Collettivo. Inoltre in giro per la città e nei quartieri e nelle periferici saranno altri spettacoli di “Palcoscenico Catania” e la magia dei mercatini natalizi.

Il gran finale ovviamente la notte del 31, con l’atteso concerto di Giusy Ferreri e la sua band, che sarà preceduto da Bellamorea, Dinastia, Santi Scarcella e chiuso dal rockabilly di Zapato e Small Combo, con la presentazione di Ruggero Sardo.

Capodanno a Messina

Previsti due grandi concerti: stasera 29 dicembre i Negramaro e il 31 dicembre ultimo dell’anno con l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, in piazza Duomo.

Capodanno ad Agrigento

Ci sarà Achille Lauro in versione special dj set, e l’immancabile Lello Analfino, in piazza Marconi.

Capodanno Ragusa

In piazza San Giovanni si brinderà e si ballerà , con Roberto Ferrari di Radio Deejay. Non mancheranno, naturalmente, altre serate organizzate nelle altre città e nei borghi.

Erice, in provincia di Trapani

Il 31 dicembre saluterà la fine del 2022 e l’inizio del 2023 con un veglione di Capodanno ricco di musica e divertimento. A partire dalle 23.30 in Piazza della Loggia, giochi pirotecnici, brindisi, live music con gli Ottoni animati e Dance music con DJ S. Anguzza.

Infine a Cefalù ci sarà la band degli Irish Leavers e i dj set in piazza Duomo.