Uccide il nonno 78enne dopo un rimprovero colpendolo con una sedia e un aspirapolvere: 15enne arrestato

Ha massacrato dopo un rimprovero colpendolo a ripetizione con una sedia e con un pezzo dell’aspirapolvere il nonno 78enne, fino a ridurlo in fin di vita. L’anziano è morto in ospedale dopo poche ore dal ricovero

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 8 luglio in una villetta a Bucchianico, in provincia di Chieti. La vittima è un anziano di 78 anni morto dopo essere stato pestato in casa dal nipote 15enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo con problemi psichiatrici, che era stato affidato ai nonni materni con cui viveva da anni, era stato rimproverato per l’eccessivo uso del cellulare, rimprovero che ha innescato un alterco prima con la nonna e poi con il nonno che era intervenuto in difesa della moglie.

Il 15enne a quel punto avrebbe è andato in escandescenza ed ha colpito ripetutamente al volto e allo sterno con un aspirapolvere e una sedia il nonno e mentre gli saltava addosso con i piedi, ha anche filmato la scena con il cellulare per poi postarla sui social.

La nonna di fronte a tanta violenza ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e ai soccorritori del 118 che arrivati nella villetta di Bucchianico, hanno trovato il 78enne in gravissime condizioni, con fratture al viso e le costole rotte e lo hanno trasportato all’ospedale di Pescara, dove è arrivato al Pronto soccorso in condizioni gravissime, con il volto tumefatto, con fratture al viso, maxillo-facciali e con le costole rotte. L’anziano il mattino seguente è deceduto.

Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato ed ora è ricoverato al Policlinico di Chieti, piantonato dai militari. Il prossimo 11 luglio dovrà presentarsi all’Aquila, dinanzi al gip del tribunale per i minorenni Italo Radoccia per l’interrogatorio di convalida. Il giovane, la cui patologia è certificata, era seguito da tempo dai servizi sociali dell’ambito distrettuale sociale numero 13, di cui fa parte anche Bucchianico. Dal Comune fanno sapere che era in fase di completamento la pratica per inserirlo in una struttura riabilitativa.