Giarre (CT). Mamma 32enne trovata morta in casa: fermato il marito 40enne

Fermato il marito di Debora Pagano, la 32enne trovata morta in casa: si tratta di un pregiudicato 40enne di Giarre. Sul caso i carabinieri mantengono il massimo riserbo

Debora Pagano, una mamma di 32 anni è stata trovata morta ieri pomeriggio nella sua abitazione di via Principessa Mafalda a Macchia di Giarre. Il decesso, sarebbe avvenuto per cause violente almeno un giorno prima. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Sis e della compagnia di Giarre, che hanno eseguito i primi rilievi.

I militari dell’Arma, al termine di un lungo interrogatorio, hanno fermato il marito della vittima, un pregiudicato di Giarre di circa 40 anni, ossia colui che poco dopo le 17 di ieri pomeriggio ha lanciato l’allarme. L’uomo è stato ascoltato a lungo dai carabinieri e dagli inquirenti della Procura di Catania che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. La casa della coppia è stata posta sotto sequestro dai carabinieri per eventuali accertamenti e sopralluoghi. Sulla vicenda al momento c’è il massimo riserbo.

Debora Pagano è stata trovata morta nel bagno della sua casa di Macchia di Giarre, in un basso di via Principessa Mafalda, nel centro storico della frazione. Il corpo della giovane donna, madre di una bimba che da qualche giorno si trovava ospite a casa dei nonni a Letojanni, di cui la donna era originaria, è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Cannizzaro ove verrà eseguita l’autopsia che stabilirà le cause del decesso.