Ucraina, bombardamenti russi sulle città, metropolitane al buio ed il “tritacarne Bahmut”

Metropolitane e città al buio mentre a Bahmut continuano durissimi scontri con gravi perdite soprattutto per l’esercito ucraino

Ancora bombardamenti russi sulle città ucraine questa mattina, obiettivo, come sempre, le infrastrutture energertiche. Stamattina le esplosioni continuano a rimbombare a Kiev e non c’è elettricità in diverse altre città.

Presumibilmente, a Kiev i missili ed i droni russi hanno colpito nella periferia della capitale, che è rimasta anche senza acqua, ha reso noto il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko: “A causa dei danni all’infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell’erogazione dell’acqua in tutte le zone della capitale”, ha dichiarato.

Il governatore dell’Oblast di Kiev Oleksiy Kuleba ha affermato che la Russia sta “attaccando in maniera massiccia l’Ucraina”.

Inoltre, esplosioni sono state segnalate nelle città di Zaporizhzhia, Krivoy Rog e non solo, mentre a Poltava e Kharkov si registrano nuovi blackout a causa degli attacchi alle infrastrutture energetiche. A tal proposito, secondo i media, praticamente tutte le metropolitane in Ucraina attualmente non funzionano: sono ferme le metropolitana a Kiev – visibile in video – , Dnepropetrovsk e Kharkov.

Sul fronte di Bahmut si registrano ancora durissimi scontri tra le due parti in campo, con gravissime perdite per l’esercito ucraino. Arrivano video estremamente cruenti che vogliamo risparmiare ai nostri lettori, ma il sinistro nomignolo dato dai russi “tritacarne Bahmut” pare si stia trasformando in realtà ogni giorno di più.