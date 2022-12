Villabate (PA). Uccide la compagna con diverse coltellate perché lo aveva lasciato e poi si suicida

Una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito che poi si è suicidato. Pare che la donna lo avrebbe lasciato e lui non ha retto alla decisione della compagna



La tragedia familiare si è consumata nell’appartamento della coppia in via Giovanna d’Arco a Villabate nel palermitano. Le due vittime sono Giovanna Bonsignore, di 46 anni, uccisa dal compagno Salvatore Patinella, di 41 che poi di è suicidato. Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti la coppia si era lasciata, ma il 41 anni non aveva accettato la separazione e così ieri è andato a trovare l’ex compagna e durante una lite l’ha uccisa, con diverse coltellate, poi con la stessa arma si è suicidato.

L’allarme è stato dato dagli amici che hanno letto un post scritto su Facebook dal 41enne e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri che con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno aperto la porta di casa, trovandosi davanti alla terribile scena dei due corpi senza vita.