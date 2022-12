Francia. Incendio in un palazzo: 10 morti tra cui 5 bimbi e 14 feriti

E’ di 10 morti tra cui 5 bimbi e 14 feriti dei quali quattro verserebbero in gravi condizioni, il bilancio di un i ncendio che ha distrutto un palazzo Francia

Sono i tragici numeri della tragedia resi noti dalla prefettura francese. Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, e quattordici sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un palazzo a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione. La prefettura francese, ha anche precisato che dei feriti, quattro versano in gravi condizioni. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le tre di notte e hanno richiesto l’intervento di quasi 170 pompieri. Ancora ignote le cause che hanno innescato l’incendio.