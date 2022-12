Ucraina conferma attacco con droni a basi russe, Mosca: “Risponderemo agli attacchi in Russia”

L’Ucraina conferma di avere attaccato con droni due basi aeree in Russia e il Cremlino chiude a qualsiasi negoziato e fa sapere che risponderà agli attacchi ucraini in Russia

Il New York Times, citando fonti ucraine conferma che ieri Kiev ha effettuato attacchi con droni contro due basi militari russe negli aeroporti di Engels e Dyagilevo e uno degli attacchi è stato coordinato da forze speciali. Il New York Times nell’articolo citaun alto funzionario ucraino che ha parlato a condizione di anonimato. I droni sarebbero stati lanciati dal territorio ucraino e almeno uno degli attacchi è stato effettuato da forze speciali vicino alla base, che hanno aiutato a dirigere i droni verso l’obiettivo.

La risposta del Cremlino è arrivata in due “versioni” la prima con un comunicato: “Non vediamo prospettive di negoziato. Risponderemo agli attacchi ucraini in Russia, la seconda, nel pomeriggio di ieri con un attacco missilistico, con un centinaio di ordigni che hanno colpito le infrastrutture energetiche già al collasso, seguito da un secondo attacco nella notte con raid aerei sulla regione di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, dove ha sede la più grande centrale nucleare dell’Europa.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov – secondo quanto iporta Interfax – ha raccomandato di non prestare attenzione alle pubblicazioni sulla possibilità di una seconda ondata di mobilitazione nella Federazione Russa. “Per quanto riguarda le prospettive per un qualche tipo di negoziato, al momento non le vediamo”. Sui social network vengono pubblicati molti messaggi provocatori – ha spiegato – non ci sono novità, non ho niente da aggiungere”. Peskov ha inoltre precisato che la Russia adotterà “le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continui attacchi terroristici di Kiev sul territorio russo”. Lo ha affermato il Cremlino, come riporta la Tass, dopo il nuovo attacco a Kursk contro un deposito di un aeroporto russo.