Ucraina, dopo i raid russi programmati blackout in diverse  regioni  e a  Odessa diversi quartieri sono senza corrente

A seguito dei massicci bombardamenti russi della scorsa notte contro il sistema energetico nazionale, i fornitori di energia elettrica hanno disposto Blackout di emergenza nelle regioni ucraine di Kharkiv e di Dnipro

Lo riporta bc Ucraina, citando Ukrenergo. Nella regione di Dnipropetrovsk, spiega la società energetica ucraina, verranno introdotti blackout di emergenza, mentre in quella di Kharkiv, non interessata da interruzioni del servizio durante la notte, sono stati disposti blackout a ore questa mattina. Alle 11.30 locali, le 10.30 in Italia, 200mila utenti nella regione di Kharkiv erano senza energia elettrica. Il sistema elettrico nel suo complesso avrebbe comunque retto l’urto dell’attacco.

L’operatore nazionale ucraino Ukrenergo ha anche annunciato l’introduzione di interruzioni elettriche di emergenza nelle regioni di Dnipropetrovsk (centro-sud), Zaporizhzhia (sud) e Kirovograd (centro)”. “Ukrenergo è costretto ad applicare programmi di blackout d’emergenza fino a sera ha riferito in una nota.

Anche a Odessa diversi quartieri senza corrente dopo attacco russo. Il più grande operatore elettrico privato dell’Ucraina, Dtek, ha annunciato interruzioni di emergenza dell’energia elettrica nella città di Odessa che hanno lasciato diversi quartieri senza corrente, a seguito dell’attacco su larga scala lanciato da Mosca alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Dtek ha dichiarato che tre delle sue centrali termiche sono state danneggiate dall’attacco, sferrato con una raffica di 99 droni e missili che hanno colpito regioni in tutto il Paese.