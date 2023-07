Ucraina. Le crude immagini dei soldati di Kiev che tentano di avanzare ma sono bersagli dei militari russi -Video

Immagini crude che mostrano il fallimento della controffensiva ucraina che si infrange sulle linee fortificate di difesa delle forze armate russe

Il comandante delle forze di terra ucraine, Syrsky, posta un video relativo ad una battaglia nella zona di Vuhledar. Il video mostra chiaramente i militari della 72° brigata meccanizzata ucraina che tentano di avanzare ma sono facile bersaglio dei militari russi che hanno scavato trincee sotterranee in grado di resistere anche alle bombe lanciate dai mezzi corazzati nemici. Come mostra chiaramente il video, diversi ucraini vengono colpiti e i compagni tentano di riportali indietro trascinandoli a terra per non essere colpiti a loro volta, ma Il comandante delle forze di terra ucraine, Syrsky, ha scritto che i suoi militari stanno avanzando.