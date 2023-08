Ucraina, nei raid aerei russi su Liman-Kupians e Kherson: 44 persone sono rimaste uccise e 83 ferite

“Il nemico sta ancora cercando di attaccarci nel settore di Liman-Kupyansk. Ha effettuato tre attacchi in un giorno e ha effettuato 10 raid aerei. Nel respingere gli attacchi nemici, 37 occupanti sono stati uccisi e 82 feriti”

Lo scrive Ukrinform, che riporta le parole del portavoce del Gruppo orientale delle Forze armate dell’Ucraina, Serhiy Cherevaty, alla trasmissione del telethon nazionale “United News”.

Nella regione di Kherson in un attacco russo con fuoco di artiglieria sette persone sono morte. Lo ha reso noto su Telegram il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko, precisando che un’intera famiglia è morta a Shirokaya Balka, dopo il decesso del figlio 12enne, che era stato portato in ospedale in condizioni critiche. Nel villaggio quindi a perdere la vita sono stati il padre, la madre, un neonato di 23 giorni e il ragazzo. Nel villaggio di Stanislav sono morti anche due uomini ed una donna è rimasta ferita.