Ucraina, nella notte missili e droni russi su Odessa e nelle regioni di Kharkiv, Mykolaiv e Kirovohrad

Nuova ondata di attacchi russi nella notte, le strutte portuali di Odessa sono state di nuovo prese di mira, ma molte regioni dell’Ucraina sono state bersagliate dall’esercito russo



Almeno una donna è rimasta ferita nella nuova ondata di attacchi russi, con droni e missili, contro varie regioni dell’Ucraina. “I terroristi russi hanno attaccato la regione di Odessa con droni e con due diversi tipi di missili – ha denunciato via Telegram il governatore, Oleg Kiper – Un civile è rimasto ferito”. Secondo il governatore sono stati colpiti parte dell’infrastruttura portuale e un edificio, “non residenziale”, dove si è registrato un incendio. Danni anche a un magazzino e in un’abitazione, colpito anche l’imponente hotel omonimo, al porto che si trova proprio di fronte alla Scalinata Potëmkin ed è chiuso dall’inizio della guerra. Non è stato ancora reso noto se ci sono vittime.

Secondo le forze ucraine, l‘attacco sferrato nella notte da Mosca contro Odessa è stato “massiccio” i russi hanno lanciato 19 droni Shahed e due missili da crociera supersonici Onyx. Lo ha dichiarato su Telegram la portavoce delle Forze di difesa del Sud, Natalia Gumenyuk. La Russia apparentemente “sta cercando di testare la densità della difesa aerea” ucraina, ha commentato la portavoce. “Capiscono che le infrastrutture portuali sono una priorità per la nostra regione e che sono protette in modo affidabile – ha aggiunto -. Tuttavia, questo è il motivo per cui l’attacco avvenuto stasera è stato massiccio e con mezzi combinati”.

Attaccate le regioni di Mykolaiv e Kirovograd, dove due missili Kalibr sono stati intercettati mentre gli Onyx hanno colpito alcuni depositi di grano senza fare vittime.

Questa mattina le truppe russe hanno bombardato la città di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Ukrinform. “Questa mattina, intorno alle 6:30 (le 5:30 in Italia, ndr), il nemico ha sparato su Kupyansk, danneggiando un edificio non residenziale e innescando un incendio. Non ci sono state vittime”, si legge nel messaggio.