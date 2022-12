Ucraina. Russi bombardano Khersono 28 volte in 24 e distruggono tre posti di comando ucraini, uno a Kupyansk

L’aviazione russa, le forze missilistiche e l’artiglieria hanno colpito tre posti di comando ucraini nelle ultime 24 ore. Lo ha oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov.

“L’aviazione tattica militare, le forze missilistiche e l’artiglieria hanno colpito tre posti di comando nemici vicino agli insediamenti di Kupyansk (regione di Kharkov), Svyatogorsk e Konstantinovka (DPR)”, ha detto.

Intanto, fonti ucraine affermano che la regione di Kherson sia stata bombardata dall’esercito russo per ben 28 volte in meno di 24 ore. Come di consueto nelle accuse di Kiev, non sono state risparmiate aree residenziali e strutture ospedaliere.