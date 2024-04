Ucraina. Russi conquistano l’insediamento di Bogdanovka nel Donetsk, su Zaporizhzhia 390 attacchi con 124 droni 

Le forze russe hanno conquistato il villaggio ucraino di Bogdanovka, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale

lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia di stato Ria Novosti. “Le unità del gruppo di truppe ‘sud’ hanno completamente liberato l’insediamento di Bogdanovka, (nella) Repubblica popolare di Donetsk”, si legge in un comunicato.

Nell’attacco russo sulla città di Ukrainsk, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale

Ucraina di questa mattina, una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto su Telegram le autorità militari locali, come riporta Ukrinform. “Verso le 8.30 (le 7:30 in Italia, ndr), gli occupanti hanno attaccato la città di Ukrainsk uccidendo un civile nato nel 1942 e ferendo quattro persone. Sei edifici residenziali di due piani sono stati danneggiati”, si legge in un comunicato. Poche ore prima, era stato colpito il villaggio di Tsukuryne – sempre nel Donetsk – con un missile che aveva danneggiato un edificio residenziale senza provocare feriti o vittime .

Nella giornata di ieri Zaporizhzhia è stata bersaglio di 390 attacchi e 124 droni russi. Lo riporta Ukrinform, citando il capo dell’Amministrazione militare regionale Ivan Fedorof. Sette gli insediamenti finiti sotto il fuoco dei russi. Le truppe russe hanno attaccato Zaporizhzhia Zaporizhzhia, Gulyaipole, Levadne, Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka e Novoandriivka lanciando 124 droni Uav. Quattro bombardamenti dell’Mlrs hanno coperto Gulyaipole e Robotyne; 259 colpi di artiglieria sono stati sparati sul territorio di Gulyaipol, Malaya Tokmachka, Novoandriyivka, Robotyny, Levadny e Malynyvka. Ci sono state 6 segnalazioni di distruzione di case. I civili non sono rimasti feriti.