Ucraini senza rifornimento armi a Bakhmut: tutte le strade sono in mano ai russi di Wagner

Come noto le forze russe hanno bloccato o preso il controllo di tutte le strade asfaltate della città, lasciando agli ucraini solo sentieri fangosi: adesso per le truppe di Kiev i rifornimenti sono sempre più difficili

Soldati Wagner nel villaggio di Zaliznyanskoye, conquistato ieri mattina



Dopo la cattura del villaggio di Zaliznyanskoe, situato a circa 15 km a nord-ovest di Bakhmut – chiamata Artemosk in Russia – nella regione di Donetsk da parte dei “musicisti dell’orchestra” Wagner – così si fanno chiamare i soldati della compagnia militare privata di Yevgeny Prigozhin –, adesso arrivano notizie di grandi difficoltà dell’esercito di Kiev per quanto riguarda i rifornimenti.

Convoglio ucraino colpito su un sentiero fangoso vicino Bakhmut una settimana fa

Già qualche settimana fa avevamo scritto e mostrato video delle truppe di Kiev costrette ad usare sentieri fangosi per raggiungere Bakhmut poiché ormai tutte le strade asfaltate erano sotto il controllo della Wagner, adesso, la situazione dei rifornimenti di armi alle unità dell’esercito ucraino a Bakhmut è considerata critica.

A dirlo a Rada TV è stata la portavoce della brigata meccanizzata ucraina Cold Yar, Irina Rybakova, secondo cui: “Da due settimane la situazione delle strade a Bakhmut è difficile. Questo complica la logistica e la fornitura di armi. La situazione è critica”, ha sottolineato, aggiungendo che nella situazione attuale “è difficile tenere la città.”

Per quanto difficile sia però tenere la città, Kiev non mostra alcun segno della volontà di ritirarsi. Lo stesso capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) Denis Pushilin ha dichiarato che: “per quanto riguarda Artyomovsk, la situazione rimane difficile e complicata. Non vediamo alcun segno che il nemico stia pianificando semplicemente di ritirare le truppe”, pur confermando che “è estremamente difficile fornire munizioni e cibo o portare rinforzi” per gli ucraini lungo l’unica strada rimasta che ora è “sotto un controllo di fuoco ancora più stretto da parte della Wagner PMC”.

Al momento la situazione nei dirntorni della città vede continuare durissimi combattimenti con le forze russe che intendono completamente circondare Bakhmut, dove la Wagner sta avanzando da sud e da nord all’interno dell’area urbana.