Un malore improvviso lo coglie mentre è al ristorante: Simone muore a 37anni. Inutili i soccorsi

Un malore improvviso si porta via a soli 37 anni Simone Rosetti mentre è al ristorante con gli amici

È accaduto nella serata di venerdì scorso in un ristorante, nel territorio di Monteprandone, in provincia di Ascoli. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Simone Rosetti, morto pochi giorni prima del suo trentasettesimo compleanno. L’uomo si trovava all’interno di un ristorante con alcuni amici, quando improvvisamente si è sentito male e si accasciato a terra. Aiutato dagli amici che hanno chiesto l’intervento del 118 è uscito fuori dal locale, ma quando l’ambulanza è arrivata sul posto, i sanitari dopo avere tentato il tutto per tutto per salvare il giovane non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Simone Rosetti, che lascia il papà, la mamma Gabriella Caputo e la sorella Dina, lavorava all’Eurofuni di Acquaviva Picena della quale il padre Roberto è uno dei titolari. Dottore in Economia degli intermediari finanziari ed assicurativi dopo la laurea conseguita nel 2009 all’Università Politecnica delle Marche, Simone era uno dei responsabili commerciali dell’azienda, specializzata nella produzione e nella vendita dei cavi d’acciaio, e questo lavoro lo portava costantemente in giro per l’Italia ma anche all’estero. Questo tipo di esperienza lavorativa lo aveva reso una persona dinamica e pratica. Nessuno poteva aspettarsi quello che è accaduto venerdì sera.