Un malore improvviso stronca la vita di un’autista di ambulanze 48enne che lascia la moglie e 4 figli

Si è sentito male improvvisamente mentre nella sua casa e ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano

La tragedia si è consumata sabato 22 aprile, in via Remondina aSan Martino di Lupari, in provincia di Padova. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Eugenio Berganin di soli 48 anni, autista di ambulanze, che lascia nello strazio la moglie, Chiara Sartori e i quattro figli: Riccardo di 29 anni, Leonardo di 26, Marika di 24 e una bimba di appena 4 anni.

L’uomo è stato colto ma un malore improvviso mentre nella sua casa e si accasciato a terra. a ritrovarlo riverso sul pavimento di casa e stato un familiare che ha chiamato i numeri d’emergenza e l’arrivo dei soccorsi è stato immediato, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Da quanto si è appreso Eugenio Berganin stava bene e non soffriva di particolari patologie.

Eugenio Berganin viveva con la famiglia nell’abitazione in via Remondina a San Martino di Lupari. Non appena la notizia si è diffusa decine di attestazioni di vicinanza sono pervenute ai familiari più stretti, il 48enne era molto conosciuto in tutta l’alta padovana, proprio per il suo lavoro di autista di ambulanze in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Camposampiero. Sul lavoro era amato da tutti per la sua professionalità e per i suoi modi gentili di proporsi al prossimo.