Prof Orsini sulla telefonata di Xi a Zelensky: “Pechino teme che Mosca usi atomiche durante controffensiva di Kiev”

Il professore punta il dito contro l’Occidente per il rischio sempre più concreto di uso delle armi nucleari da parte di Mosca: “Le politiche del blocco occidentale in Ucraina sono criminali. Come si difenderebbero gli ucraini nel caso in cui fossero colpiti dalle bombe atomiche?”

Per il professor Alessandro Orsini il rischio che Mosca voglia usare le armi atomiche in Ucraina è più concreto che mai, tanto che addirittura la telefonata tra Xi e Zelensky di ieri sarebbe avvenuta per questo motivo.

“Il presidente della Cina ha deciso di avere un lungo colloquio telefonico con Zelensky poco prima che inizi la controffensiva ucraina piena di armi della Nato. A mio giudizio, la ragione è che Xi Jinping teme che la Russia possa usare le armi nucleari durante la controffensiva di Zelensky. – scrive Orsini sui social – Oggi questo pericolo è riconosciuto da quasi tutti i media dominanti in Italia. Quando fui il primo a lanciare l’allarme, motivandolo logicamente e strategicamente da Bianca Berlinguer, fu richiesta la chiusura di Carta Bianca.

Ulteriore elemento per riflettere sulla libertà d’informazione in Italia sulla politica internazionale. Mi fa ridere vedere gli stessi quotidiani italiani ripetere, il 27 aprile 2023, le stesse identiche tesi che sviluppavo il 3 marzo 2022 da Corrado Formigli a Piazza Pulita dopo avermi lungamente attaccato e insultato. Oggi è il Corriere della Sera a parlare del rischio che Putin usi le armi nucleari durante la controffensiva ucraina.

Come ho spiegato, definisco politiche criminali quelle politiche che accrescono le probabilità dello scoppio delle guerre o che le alimentano dopo che siano scoppiate. Ho sempre sostenuto che le politiche del blocco occidentale in Ucraina sono criminali perché consegnano un popolo debolissimo a un popolo potentissimo senza che il blocco occidentale abbia fornito i mezzi necessari al popolo debolissimo per difendersi dal popolo potentissimo. Come si difenderebbero gli ucraini nel caso in cui fossero colpiti dalle bombe atomiche? Sono sempre stato un amico dell’Ucraina. Mi preoccupo di proteggere la vita degli ucraini da tanti anni, come dimostra un’ampia documentazione scritta e orale. Il blocco occidentale, invece, dopo avere lavorato per la distruzione del popolo siriano, lavora oggi per la distruzione del popolo ucraino.”