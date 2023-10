Un Rottweiler cade dalla finestra al terzo piano e ferisce gravemente alla testa una ragazza incinta

Una 28enne incinta è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in ospedale in codice rosso, a causa di un cane di grossa taglia che gli è caduto in testa dal terzo piano di uno stabile

E’ accaduto intorno alle 12 di oggi, venerdì 27 ottobre, nella centralissima via Frattina, a Roma. La vittima è una donna di 28 anni, incinta. Secondo quanto ricostruito, un rottweiler di grossa taglia, è caduto da una finestra del terzo piano, cadendo un’altezza di circa 10 metri sopra la giovane donna che stava passeggiando nella strada sottostante. L’animale è morto sul colpo, mentre la 28enne è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso al Policlinico Umberto I, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina che hanno avviato le indagini sull’accaduto.