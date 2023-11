Un uomo ha  accoltellato 3 bambini e una maestra fuori da una scuola a Dublino ferendoli: il presunto colpevole è stato arrestato

Un uomo ha accoltellato 3 bimbi e maestra a Dublino, poi è stato arrestato: massimo riserbo degli inquirenti sulla nazionalità dell’attentatore e sulle motivazioni

E’accaduto intorno alle 13,30 nel cuore di Dublino, di fronte a una scuola elementare. Un uomo che è stato arrestato e del quale gli inquirenti non hanno dì fornito le generalità, ma che secondo indiscrezioni che circolano sui social sarebbe un algerino, finito in passato nei radar degli investigatori irlandesi, ha accoltellato tre bambini e una maestra prima di finire a sua volta ferito e bloccato da diversi passanti.

Tutto si è consumato nel primo pomeriggio, dopo la fine delle lezioni, all’ora d’uscita dall’istituto scolastico, la Gaelscoil Choláiste Mhuire, nella centralissima Parnell Square. Stando al racconto di chi ha assistito al raid, l’uomo armato di coltello, un 50enne, che si è scagliato dapprima contro un’insegnante di poco più di 30 anni, nella descrizioni riprese dai media -, poi contro tre bambini attorno ai 6 anni d’età. Finché non è stato circondato e atterrato. Infine sono ‘arrivati gli agenti che, nel giro di qualche minuto, lo hanno preso in custodia, come ha riferito all’emittente pubblica Rte una testimone oculare, Siobhan Kearney.

Una delle piccole vittime, una bimba, e la maestra intervenuta per cercare di fare da scudo hanno riportato ferite definite “gravi” dai medici, mentre gli altri due bambini sono stati ricoverati, ma in condizioni meno preoccupanti. Anche l’assalitore – sulle cui generalità e origini etniche o religiose la Garda mantiene per ora lo stretto riserbo tradizionale iniziale della procedura anglosassone, sostenendo di non voler alimentare “illazioni” è stato in ospedale, in stato d’arresto ed è piantonato.

Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, si è detto turbato e ha rivolto i suoi pensieri alle vittime e alle loro famiglie. Mentre la ministra della Giustizia, Helen McEntee ha condannato “lo spaventoso attacco contro tre bambini innocenti e una donna”, assicurando che il governo ne seguirà passo passo gli sviluppi investigativi, in contatto costante con i comandi della polizia.