USA mandano altre armi e Kiev ringrazia, l’Arabia Saudita manda solo aiuti umanitari

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso “sincera gratitudine” a Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 725 milioni di dollari che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina. “Riceveremo in particolare i tanto necessari proiettili per gli Himars e l’artiglieria. Uno splendido regalo per la Giornata dei Difensori dell’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky su Twitter, aggiungendo che “l’aggressore russo sarà sconfitto e l’Ucraina sarà libera”.

Intanto arrivano aiuti a Kiev anche dall’Arabia Saudita accusata dagli USA di Joe Biden di essersi schierata con la Russia riguardo al taglio di produzione del greggio deciso dall’Opec+.

Interessante quindi che Riad – che a settembre scorso aveva aiutato la Turchia nelle mediazioni di uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev – abbia sì annunciato aiuti a Kiev per 400 milioni di dollari, ma solo aiuti umanitari, niente armi.

Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando “la posizione del regno di sostenere tutto ciò che contribuirà alla riduzione dell’escalation e la volontà del regno di continuare gli sforzi di mediazione”.