Usa: “Una vergogna le elezioni russe nei territori occupati”. Mosca: “Washington interferisce negli affari interni russi”

Gli Stati Uniti hanno definito una “vergogna” le elezioni che la Russia sta tenendo nei territori annessi dell’Ucraina. Per Mosca: “Washington interferisce negli affari interni russi considerando illegittime le elezioni nelle aree occupate dell’Ucraina”

L’ambasciata russa negli Usa dice che Washington interferisce negli affari interni di Mosca considerando illegittime le elezioni nelle aree occupate dell’Ucraina “Queste cosiddette elezioni – ha commentato il segretario di Stato Antony Blinken – arrivano un anno dopo i referendum vergognosi organizzati dal Cremlino per giustificare l’annessione di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk”. “Il Cremlino – ha aggiunto – spera che questi risultati predeterminati rafforzino le pretese russe sui territori ucraini, ma questo non è altro che propaganda”.

La risposta di Mosca non si è fatta attendere: “Washington interferisce negli affari interni russi considerando illegittime le elezioni nelle aree occupate dell’Ucraina”. IL parlamento russo ha votato ha votato una legge con la quale ha stabilito che le regioni ex uacraine di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk, annesse, sono parte integrante del territorio russo, quindi in base a questa legge considera la dichiarazione di Washington un’interferenza negli affari interni russi.