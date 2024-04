VIDEO – Fiorello saluta Amadeus che lascia la Rai con un medley di canzoni 

“Io devo ringraziare quest’uomo, tutto il mondo è Amadeus-izzato” ha detto Fiorello nella puntata di ‘Viva Rai2!’ nella quale t utti indossavano la maschera di Amadeus

Nella giornata di ieri su tutte le testate campeggiava la notizia dell’addio di Amadeus alla Rai. e Fiorello l’ha commentata a modo suo “se non ci fosse non sapremmo di cosa parlare. Amadeus sei l’antidoto alla guerra perché si parla di te sui giornali caro amico mio, nei corridoi della Rai ieri si sentiva questo”. Poi via ad medley di vecchi successi da “Quando finisce un amore” di Cocciante a “Ti lascerò” di Oxa e Leali.