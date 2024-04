Tajani: “Pronti all’invio di truppe se nascesse uno Stato palestinese con forze di altri paesi”

“Siamo impegnati alla difesa dei nostri valori, sempre, per raggiungere la pace nella giustizia: l’obiettivo pace sarà quello principale del G7”

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un forum all’ANSA, aggiungendo che “Il nostro compito è scongiurare e tranquillizzare le nostre opinioni pubbliche: il governo italiano è fortemente impegnato per la pace, siamo amici di Israele ma vogliamo lavorare per la pace, compreso l’invio eventuale di truppe qualora si volesse creare uno Stato palestinese con forze di altri paesi”.

“L’importante è l’unità: quando si vuole raggiungere un obiettivo tutti i Paesi devono avere una visione comune. – Ha continuato il ministro – Sono partiti già dei messaggi importanti in tal senso. Lavoreremo a Capri su questo percorso come lo farà la premier. L’Italia per la sua tradizione pur radicata nell’occidente potrà essere protagonista. Avere l’Italia alla guida del G7 è un’opportunità per tutti per avere la pace”.