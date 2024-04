VIDEO – Con la pompa sparge benzina sul distributore e appicca l’incendio: arrestato dai carabinieri

Un uomo, che dalle immagini sembra essere un giovane immigrato, probabilmente in stato d’alterazione mentale, ha preso la pompa di un distributore, ha sparso benzina a terra ed ha appiccato il fuoco

E’ accaduto intorno alle 10:40 di questa mattina, 16 aprile presso il distributore di benzina situato all’incrocio tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, nell’area della Darsena, a Ravenna. Come si evince dalle immagini, il giovane senza un apparente motivo, ha invitato l’addetto a spostarsi per poi impugnare la pistola della pompa di benzina, spruzzando il liquido infiammabile nell’area circostante, poi prende l’accendino e appicca il fuoco.

Fortunatamente i passanti hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco, che intervenuti tempestivamente hanno spento le fiamme prima che si potesse verificare un’esplosione del distributore. Il giovane è stato successivamente arrestato dai Carabinieri.