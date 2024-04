Fico: “La Slovacchia si opporrà alla richiesta di adesione dell’Ucraina alla NATO”

La Slovacchia voterà contro alla richiesta di adesione dell’Ucraina all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico

Lo ha detto il primo ministro Robert Fico in una conferenza stampa. “L’Ucraina potrebbe dire: ‘Vogliamo aderire alla NATO’. Questa sarà una loro decisione. Stiamo dicendo che non ratificheremo [i documenti sull’adesione dell’Ucraina alla NATO] in parlamento perché la Slovacchia ha bisogno di un’Ucraina neutrale. Gli interessi della Slovacchia saranno minacciati se l’Ucraina diventasse membro della NATO”, ha detto Fico.

La Slovacchia al contrario sostiene l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Il primo ministro slovacco ha espresso la speranza che Bruxelles e Kiev avviino quanto prima i colloqui per avviare questo processo.