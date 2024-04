Malore mentre è in auto: 29enne muore per arresto cardiaco, il padre lo trova accasciato in auto

E’ stato il padre a trovare il giovane accasciato dentro l’auto morto per arresto cardiaco a seguito di un malore improvviso

La tragedia è accaduta domenica scorsa a Caorle in provincia di Venezia. La vittima è Nicolas Ridolfo morto a soli 29 anni per un arresto cardiaco.Una morte improvvisa che ha lasciato sconvolti tutti, dalla famiglia al paese tutto, dove i Ridolfo sono molto conosciuti per le loro attività commerciali nel settore della ristorazione e dell’accoglienza.

Secondo quanto ricostruito, il padre era in auto col figlio, che dopo aver parcheggiato era sceso dal veicolo per dirigersi verso il portone di casa. Non sentendo i passi di Nicolas dietro di lui, l’uomo sarebbe tornato verso la vettura trovando il giovane svenuto sul sedile ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata un ambulanza che ha subito trasportato il giovane in ospedale a Portogruaro, ma purtroppo poco dopo l’arrivo al San Tommaso dei Battuti.è deceduto. I Carabinieri indagano per trovare una spiegazione alla morte improvvisa e il corpo del giovane potrebbe essere sottoposto ad autopsia.

Il padre ha detto che il giovane aveva assunto dei farmaci poco prima ma che era un ragazzo sano, anche se in passato aveva avuto qualche problema legato all’uso di stupefacenti.