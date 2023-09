Video. Le strane luci apparse nei cieli del Marocco prima del devastante terremoto che ha causato 2800 morti

Nei cieli del Marocco poco prima del devastante terremoto sono apparse strane luci. Diversi video sono stati pubblicati sui social

Negli ultimi giorni, sui social sono apparsi alcuni video amatoriali che immortalano la presenza di strane luci nel cielo durante il devastante terremoto che ha colpito il Marocco Orientale lo scorso venerdì, che ha causato più di 2800 vittime. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un raro caso di “luci del terremoto”.

Diversi utenti su X e TikTok, poco prima del disastro hanno pubblicato le strane luci viste nel cielo. Il fenomeno è noto ai ricercatori, ma finora la causa non è chiara. «La gente si è sempre interrogata su queste luci telluriche», ha dichiarato al New York TimesKaren Daniels, fisica della North Carolina State University.

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال… ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي. مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر. هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

Una spiegazione su come si formano è pubblicato in un articolo del noto sito scientifico “Focus.it”.

Sull’origine delle luci telluriche sono state avanzate varie ipotesi: si è detto derivino dalla perturbazione del campo magnetico terrestre indotta dallo stress tettonico, o anche dall’effetto piezoelettrico, in cui le rocce contenenti cristalli di quarzo producono un forte campo elettrico quando deformate in un certo modo.

Spiega Friedemann Freund, fisico della San Jose State University e ricercatore dell’Ames Research Center alla NASA, «quando la natura stressa certi tipi di rocce, vengono attivate cariche elettriche, come se si accendesse una batteria sulla crosta terrestre». Il fenomeno si verifica soprattutto con basalti e gabbri, rocce che presentano piccoli difetti nei loro cristalli. «I terremoti facilitano il rilascio di queste cariche elettriche, che possono combinarsi in uno stato simile al plasma, viaggiare a velocità molto elevate e divampare in superficie fino a formare scariche elettriche nell’aria». Le condizioni perché tutto ciò avvenga esisterebbero in meno dello 0,5% dei terremoti, il che potrebbe spiegare perché le luci telluriche sono piuttosto rare.