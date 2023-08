VIDEO – Messi fa gol da 32 metri: non aveva mai segnato da così lontano

Messi segna un gol nel 4-1 dell’Inter Miami contro l’Union Philadelphia, ma non si tratta di un gol qualsiasi ma di una rete da record: il campione argentino non aveva mai siglato in carriera un gol dalla distanza di ben 32 metri

La “Pulce” ha raggiunto quota nove reti in sei apparizioni con i colori del suo nuovo club. L’Inter Miami aveva iniziato la Leagues Cup come ultima squadra della Conferenza Est di MLS (Major League Soccer, il massimo campionato di calcio per gli Stati Uniti e il Canada) e peggiore squadra della D1 statunitense ma, dall’arrivo del loro nuovo numero 10, è a sei vittorie consecutive.

L’Union Philadelphia, a differenza di Miami, era in cima alla classifica della East Conference in MLS e aveva perso solo una volta in 38 partite in casa prima della sconfitta di questa notte. Ora l’Inter Miami affronterà il CF Monterrey, squadra di prima divisione messicana, nella finale di questa competizione inedita, proprio grazie a questa vittoria.