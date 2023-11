Violazione diritto internazionale e umanitario a Gaza: Onu chiede inchiesta, Israele la rifiuta

L’Onu chiede inchiesta per Hamas e Israele, ma lo stato ebraico risponde che il diritto internazionale non è “un patto suicida”, qualsiasi cosa voglia dire

Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha denunciato le gravi violazioni del diritto internazionale nella guerra tra Israele e Hamas, sostenendo la necessità di un’indagine internazionale per entrambe le parti in conflitto.

“Accuse estremamente gravi di violazioni multiple e profonde del diritto internazionale umanitario, chiunque le abbia commesse, richiedono indagini rigorose e piena responsabilità”, ha dichiarato Volker Turk in un briefing sulla situazione agli Stati membri delle Nazioni Unite, aggiungendo che “è necessaria un’indagine internazionale”.

Mentre Hamas ha però taciuto, l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite ha risposto a stretto giro a Turk dicendo che il diritto internazionale non è “un patto suicida”. Una risposta aggressiva che tradisce evidentemente la consapevolezza israeliana di aver gravemente violato il diritto intenzionale, come più volte affermato anche dall’Onu in queste settimane.