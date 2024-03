“Volete lanciare un missile nucleare su Parigi?” Il vicepresidente Parlamento russo: “Sì, stiamo facendo i calcoli”

Il vicepresidente della Duma, Piotr Tolstoi ha confermato che la Russia sta valutando di colpire la Francia con le armi nucleari

Un giornalista della tv francese Bfm ha ricordato al vicepresidente della Duma, Piotr Tolstoi (peraltro discendente dello scrittore Lev) come, nel 2022, la tv russa avesse mandato in onda un’infografica con i tempi che occorrerebbero a un missile russo per colpire Londra, Parigi o Berlino. “E’ questo che volete fare? Lanciare un missile nucleare su Parigi?”, ha chiesto il giornalista. “Sì, stiamo facendo i nostri calcoli”, ha risposto in francese Tolstoi, che ha fatto i suoi studi proprio a Parigi. “State calcolando il tempo che ci mettereste a colpire Parigi, circa due minuti?”, ha insistito il giornalista. “Sì, cioè non due minuti – ha corretto Tolstoi – un po’ più di due minuti”. “Quindi state calcolando?” “Certo, stiamo calcolando. Perché vede, quello che è importante storicamente per la Russia è garantire la sicurezza del Paese. E quando i paesi della Nato, fra i quali anche la Francia, mettono i missili lungo le nostre frontiere o vogliono mettere dei missili in Ucraina, beh, questo per noi è inammissibile”. Nel corso della stessa intervista Tolstoi, rispondendo sulla possibilità che la Francia invii militari in Ucraina, ha promesso: “Uccideremo tutti i soldati francesi”