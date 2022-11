“Vox populi, Vox Dei”, su Twitter vincono i “si” e Musk toglie il ban a Trump

Il sondaggio si chiude con la vittoria dei favorevoli alla riammissione di Trump su Twitter, ma l’ex presidente dice ai fan: “Non ho intenzione di tornare, è pieno di problemi, ha un sacco di account fake e bot”

“Vox Populi, Vox Dei”. Come annunciato da Musk, l’account di Donald Trump torna su Twitter visibile a tutti, con zero account seguiti e con soli 1,3 milioni di follower, su gli oltre settanta milioni che lo avevano seguito fino all’8 gennaio 2021, giorno in cui era stato bannato. Quando Musk ha annunciato che @realDonaldTrump era di nuovo in rete, è partita la corsa di centinaia di migliaia di follower. Trump a caldo ha dichiarato che al momento non rientrerà sulla piattaforma, ma sono in molti a scommettere che questa decisione durerà poco.

Musk venerdì scorso aveva lanciato un sondaggio della durata di ventiquattr’ore tra gli utenti, a cui aveva chiesto se Trump sarebbe dovuto rientrare. La consultazione social si è chiusa ieri sera e secondo i dati forniti da Twitter, è stata visualizzata da oltre 130 milioni di utenti e votata da più di 15 milioni. Di questi il 51,9% ha detto sì. “Il popolo si è espresso”, ha sentenziato Musk. “L‘ex presidente Trump viene riammesso”. “Vox Populi, Vox Dei”, ha concluso.

La gran mole di utenti presenti contemporamente sulla piattaforma, è stato una sorta di stress test per i server del social network, che oltre a chi era interessato al ritorno online di Trump c’erano anche i fedelessimi dei campionati mondiali di calcio.