Wagner a Bakhmut mostra le “armi trofeo” catturate: “Anche mitragliatrici Maxim del 1910”

La Wagner ha diffuso alcune foto dei “trofei catturati dai combattenti” nelle posizioni ucraine abbandonate: “gli ucraini stanno combattendo non solo con armi occidentali, ma anche con l’eredità del secolo scorso”

Dopo l’assalto al distretto centrale di Bakhmut, i soldati della Wagner hanno ritrovato due mitragliatrici Maxim modello 1910 – ‘M1910 PM’ di cui non di Fatti&Avvenimenti.it avevamo già parlato – e una mitragliatrice Degtyarev.

La Degtyarev era soprannominata il “giradischi dall’Armata Rossa” a causa della forma del caricatore che ricordava un disco in vinile e perché ruotava quando l’arma sparava. Tale mitragliatrice, entrata in produzione nel 1928, cominciò ad essere sostituita negli anni ’50 e poi interamente rimpiazzata dal Mitragliatore PK negli ’60. Il “giradischi dall’Armata Rossa” ha continuato però a fare la sua comparsa in molti conflitti successivi agli anni ’60, fino ad oggi in Ucraina.

Non solo armi “antiche”, tra le foto mostrate oggi, anche un ben più moderno lanciarazzi anticarro leggero monouso AT4.